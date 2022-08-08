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Прокуратура добилась наказания для владельца собаки, напавшей на детей в Пушкино

Лейла Алиева
Происшествия
Прокуратура добилась наказания для владельца собаки, напавшей на детей в Пушкино
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Благодаря оперативному освещению «Вечерней Москвой» нападения собаки на детей в подмосковном Пушкино ситуацией заинтересовалась пушкинская городская прокуратура и добилась наказания для хозяина животного. О результатах проверки в понедельник, 8 августа, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

В январе этого года во время прогулки на двух малолетних детей напала собака. Причиной этого стало то, что владелец собаки не принял своевременно меры для безопасного содержания животного.

— По результатам проверки городская прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о защите прав несовершеннолетних детей и взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда. Суд согласился с доводами городской прокуратуры и взыскал в пользу пострадавших денежные средства на общую сумму 120 тысяч рублей, — сообщила Короткова.

Уточняется, что фактическое исполнение судебных решений находится на контроле городской прокуратуры.

Более подробно о случившемся, а также интервью с владельцем собаки — в материале «ВМ».

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