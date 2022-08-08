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Мужчину, убившего своих родителей в Балашихе, отправили в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, убившего своих родителей в Балашихе, отправили в СИЗО
Фото: Pixabay / Arek Socha
Россия, Московская область, Балашиха, улица Кудаковского Карта всех событий

Мужчину, который убил собственных родителей в квартире в Балашихе, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 8 августа.

По решению суда 35-летний мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 7 октября 2022 года.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, 5 августа обнаружили тела двух пожилых людей с колото-резанными ранами в Балашихе, на улице Кудаковского.

Вскоре по подозрению в преступлении был задержан сын погибших. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более людей».

На допросе он признал вину и рассказал, что совершил преступление из-за накопившихся противоречий. Позже СК опубликовал видеозапись проверки показаний подсудимого на месте преступления.

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