Депутат Шеремет сравнил Зеленского с Моськой из-за слов о референдумах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет подверг критике Владимира Зеленского за его угрозы в адрес России о последствиях проведения референдумов на освобожденных украинских территориях, сравнив его с персонажем известной басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

— Все это очередной треп Зеленского, который словно Моська — известный персонаж басни — пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, — заявил депутат.

Он отметил, что на слова Зеленского нет смысла обращать внимание, так как он лично уже ничего не решает.

По словам Шеремета, украинскому президенту «не удастся запугать людей», и жители освобожденных территории «сами сделают свой исторический выбор», а Россия в этой ситуации лишь выступит гарантом безопасности, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных. Он добавил, что Украина каждый день и без пауз работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.