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«Моспроект-3» займется продлением линии метро в Нижнем Новгороде

Евгений Белоусов
Город
«Моспроект-3» займется продлением линии метро в Нижнем Новгороде
Фото: pixabay.com/ru

Специалисты группы компаний «Моспроект-3» займутся продлением Сормовско-Мещерской линии метрополитена Нижнего Новгорода. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила генеральный директор холдинга Анна Меркулова.

— Тоннелепроходческие комплексы обеспечены всеми необходимыми элементами, работы на объекте ведем с опережением графика — готовимся начать первую тоннелепроходку, — рассказала она.

По словам Меркуловой, холдинг определен единым поставщиком на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы стоимостью 19,4 миллиарда рублей.

На участке Сормовско-Мещерской линии протяженностью 2,3 километра специалистам «Моспроекта-3» предстоит возвести конечную станцию неглубокого заложения «Сормовская». Для строительства участка Автозаводской линии с двумя станциями неглубокого заложения — «Оперный театр» и «Сенная» — холдинг задействует три тоннелепроходческих механизированных комплекса.

Новый участок Сормовско-Мещерской линии является для ГК уже вторым объектом нижегородского метро, который возводится по поручению президента. До этого холдинг приступил к выполнению 35,5-миллиардного контракта по продлению Автозаводской линии, став первым подрядчиком, который реализует проект метрополитена в рамках федерального «инфраструктурного меню».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что станция «Тюленевская» будущей Троицкой линии метро достроена наполовину. По его словам, специалисты продолжают вести на станции монолитные работы.

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