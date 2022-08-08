За два года проект «Спортивные выходные» снискал признание среди москвичей

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

За два года работы проекта «Спортивные выходные» профессиональные наставники провели для москвичей более трех тысяч тренировок. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы со ссылкой на его главу Алексея Кондарацева.

— «Спортивные выходные» — важный инструмент развития массового спорта в Москве. Это доступный способ заниматься спортом на высоком качественном уровне регулярно и совершенно бесплатно. Очень приятно видеть, что количество желающих поддерживать себя в спортивной форме увеличивается с каждым месяцем, — заявил он.

По словам главы департамента, обратная связь с участниками проекта доказывает развитие в правильном направлении и наличие пользы для горожан. Благодаря этому, есть возможность развивать проект.

В пресс-службе подчеркнули, что проект «Спортивные выходные» стал по-настоящему любимым спортивным проектом. Тысячи москвичей посетили тренировки «Спортивных выходных» в парках столицы. Так, самыми популярными локациями в последнее время стали ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно» и Парк 850-летия Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тренировки «Спортивных выходных» в этом сезоне впервые начали проводить на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры ГЭС-2 и возле пруда в парке «Царицыно».

Он отметил, что для занятий выбираются наиболее живописные столичные локации.