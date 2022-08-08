Названы самые романтичные мужчины по знаку Зодиака

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Мужчины-романтики нежны по натуре, любят делать комплименты и красиво ухаживают. Астрологи назвали самые романтичные знаки Зодиака.

Овен

Рожденные под этим знаком влюбчивы, умеют красиво ухаживать и дарить дорогие подарки. При этом они могут это делать по отношению к нескольким женщинам. Овны ищут избранниц, которые будут восхищаться ими, а также готовы будут влиться в интересы своего мужа и принимать его таким, какой он есть.

Близнецы

Близнецы готовы свернуть горы ради своей половинки: они будут выслушивать вас долгими вечерами, гулять под звездами, устраивать вам романтические свидания с сюрпризами. При этом их интересуют женщины с некой загадкой.

Рак

Мужчины-раки — однолюбы. Они предпочитают красиво ухаживать, дарить подарки, устраивать романтические ужины. При этом таких мужчин важно подбадривать и говорить о чувствах, потому что без любви Раки чувствуют себя никому не нужными и одинокими.

Лев

Эти мужчины страстны, любвеобильны и самоуверенны. При этом они красиво ухаживают, делают дорогие подарки, интересуются жизнью избранницы и любят их удивлять.

Рыбы

Влюбленные рыбы обходительны и заботливы. Они не скрывают своих чувств и открыто их показывают. Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака трепетно относятся к своей женщине.

Весы

Представители этого знака мечтает встретить свою любовь на всю жизнь, но в начале отношений они делают робкие шаги и только после приглашают в ресторан или прогулку под звездным небом. В основном они действуют по классическим стандартам ухаживания и практически не пускают фантазию в свои действия, пишет издание Marie Claire.