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Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Республике Коми

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Республике Коми
Фото: Следственный комитет России на транспорте

По факту крушения самолета недалеко от аэропорта Ухта в Республике Коми возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская в понедельник, 8 августа.

По словам представителя ведомства, 8 августа в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ухта упал самолет Cessa 177. На борту был пилот 1996 года рождения, а также двое пассажиров. В результате крушения все погибли.

Транспортная прокуратура взяла расследование обстоятельств крушения под свой контроль.

До этого сообщалось, что самолет занимался мониторингом лесопожарной ситуации.

16 июля самолет Ан-2 упал в Краснодарском крае после столкновения с ЛЭП. Погибло два человека.

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