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Троих детей нашли в квартире-свалке в Подольске

Евгений Белоусов
Происшествия
Троих детей нашли в квартире-свалке в Подольске
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов нашли в заваленной мусором квартире в подмосковном Подольске троих детей. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

— Еще 29 июля сотрудники полиции выявили троих детишек — двух, четырех и 12 лет — в Подольске вместе с родителями. Дети находились в антисанитарных условиях, папа был в состоянии алкогольного опьянения, в квартире присутствовали посторонние, — рассказала она.

По словам Мишоновой, полицейские временно поместили детей в больницу по актам нуждающихся в соцреабилитации. Сейчас ребята проходят обследование и получают необходимое им лечение.

Сама семья, в которой воспитываются дети, очень непростая, уточнила омбудсмен. Однако в поле зрения органов системы профилактики она попала впервые. Старшая девочка ходит в школу, учится хорошо, а средний сын скоро пойдет в детский сад.

Минсоцразвития утверждает, что квартиру в Подольске снимает отец семейства, поскольку работает там. Мама же с детьми живет в Воскресенске.

В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних вместе с органами опеки будет работать с семьей, рассказала Мишонова в своем Telegram-канале.

В июле специалисты аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы освободили малолетних детей, запертых в квартире в поселении Московский.

Женщина выходила из квартиры и случайно захлопнула дверь. В результате чего внутри помещения оказались заперты двое детей.

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