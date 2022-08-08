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У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона

Евгений Белоусов
Общество
У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона
Фото: Zuma\TASS

У датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в продюсерской компании Zentropa, одним из основателей которой является сам режиссер.

Уточняется, что сейчас кинематографист находится «в хорошем настроении и лечится от симптомов». Фон Триер также продолжает работать над третьим и последним сезоном его мини-сериала «Королевство».

В продюсерской компании также добавили, что режиссер примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы, посвященных сериалу, когда он выйдет в конце этого года.

В декабре прошлого года стало известно, что знаменитый голливудский актер Джек Николсон страдает от деменции и в последнее время уже не выходит из дома. По словам одного из близких Николсона, актер доживает «последние печальные дни» в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Врач-невролог Галина Чудинская объяснила, как распознать ранние симптомы болезни Паркинсона, кто ей наиболее подвержен и какие методы лечения есть в современной медицине.

По словам медика, данное заболевание зачастую начинается у пациентов старше пятидесяти лет.

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