CNN убрал из интервью с Уотерсом часть про Минские соглашения и Зеленского

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Западный телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-коллектива Pink Floyd Роджером Уотерсом слова музыканта о том, что украинский президент Владимир Зеленский изначально поддерживал Минские соглашения.

— Почему США не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали 73 процента населения Украины? — возмутился рок-исполнитель.

По мнению Уотерса, после этого «кто-то нашептал» Зеленскому мнение об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, а также о примирении с Россией. Видеозапись полной версии своей реплики музыкант выложил на своем канале в YouTube.

Сейчас же в версии диалога, размещенной на официальном сайте телеканала, осталась лишь часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорному процессу, пишет РИА Новости.

В понедельник, 8 августа, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подверг критике Владимира Зеленского за его угрозы в адрес России о последствиях проведения референдумов на освобожденных украинских территориях, сравнив его с персонажем известной басни Ивана Крылова «Слон и Моська».