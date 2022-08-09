В Россельхознадзоре указали на рост объемов зараженных растений из Молдавии

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В Россельхознадзоре обеспокоены частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминают о вероятном введении ограничений, сообщает отечественное ведомство.

— Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты ведомства подчеркнули, что поступление в Россию зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, «несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений».

По информации Россельхознадзора, только в прошлом месяце было зафиксировано 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них бурая монилиозная гниль, восточная плодожорка, полыннолистная амброзия, средиземноморская плодовая муха и восточная фруктовая муха.

В целом за этот и прошлый годы в растительной продукции, поступившей из этой республики на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.

В конце июля появилась информация, что Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку в бананах из Эквадора.