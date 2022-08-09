Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Россельхознадзоре указали на рост объемов зараженных растений из Молдавии

Егор Провоторов
Общество
В Россельхознадзоре указали на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Фото: Unsplash

В Россельхознадзоре обеспокоены частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминают о вероятном введении ограничений, сообщает отечественное ведомство.

— Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты ведомства подчеркнули, что поступление в Россию зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, «несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений».

По информации Россельхознадзора, только в прошлом месяце было зафиксировано 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них бурая монилиозная гниль, восточная плодожорка, полыннолистная амброзия, средиземноморская плодовая муха и восточная фруктовая муха.

В целом за этот и прошлый годы в растительной продукции, поступившей из этой республики на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.

В конце июля появилась информация, что Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку в бананах из Эквадора.

Россельхознадзор Молдавия Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте