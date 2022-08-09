Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минюст США разрешил конфисковать самолет, якобы принадлежащий депутату Госдумы Скочу

Егор Провоторов
В мире
Минюст США разрешил конфисковать самолет, якобы принадлежащий депутату Госдумы Скочу
Фото: moscow-live

Соединенные Штаты разрешили изъять самолет Airbus A319-100, который принадлежит российскому бизнесмену и депутату Государственной думы Андрею Скочу. Об этом сообщается в понедельник, 8 августа, на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечается в заявлении американского Минюста, местная прокуратура получила ордер на изъятие этого воздушного судна. Ордер был выдан Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который постановил, что самолет «подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег», пишет ТАСС.

Минюст Соединенных Штатов ввел рестрикции в отношении Скоча еще в 2018 году, а в марте нынешнего года вновь внес его в санкционный список в числе других депутатов Госдумы. Согласно утверждениям ведомства, этот парламентарий якобы владеет Airbus через ряд «фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером».

В минувшую пятницу, 5 августа, гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. В США его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов при помощи криптовалют

Госдума США Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте