Минюст США разрешил конфисковать самолет, якобы принадлежащий депутату Госдумы Скочу

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Соединенные Штаты разрешили изъять самолет Airbus A319-100, который принадлежит российскому бизнесмену и депутату Государственной думы Андрею Скочу. Об этом сообщается в понедельник, 8 августа, на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечается в заявлении американского Минюста, местная прокуратура получила ордер на изъятие этого воздушного судна. Ордер был выдан Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, который постановил, что самолет «подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с отмыванием денег», пишет ТАСС.

Минюст Соединенных Штатов ввел рестрикции в отношении Скоча еще в 2018 году, а в марте нынешнего года вновь внес его в санкционный список в числе других депутатов Госдумы. Согласно утверждениям ведомства, этот парламентарий якобы владеет Airbus через ряд «фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером».

В минувшую пятницу, 5 августа, гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом. В США его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов при помощи криптовалют