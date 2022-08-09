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Стало известно о росте цен на аренду жилья в Петербурге и Москве по осени

Егор Провоторов
Общество
Стало известно о росте цен на аренду жилья в Петербурге и Москве по осени
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Цены на арендное жилье в России осенью могут вырасти на 10-20 процентов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили журналистам участники рынка недвижимости.

В столичном регионе и Санкт-Петербурге ближе к осени средняя стоимость аренды вырастет на 10 процентов минимум, а иногда и на 20 процентов в отдельных случаях, объяснила ведущий эксперт компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич в интервью газете «Известия».

Как пояснила журналистам директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова, подобный рост цен связан со стартом делового сезона, а также обучения в высших и средних учебных заведениях. По ее словам, средняя стоимость арендного жилья в России в крупных городах страны может вырасти на 10 процентов.

Для получения подробных разъяснений авторы материала направили соответствующий запрос в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Накануне вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, председатель комиссии по правам потребителей и профессиональной этике Александр Гиновкер оценил, как изменятся цены на аренду квартир в этом регионе в ближайшее время.

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