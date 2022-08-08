Эксперт рассказал о росте цен на аренду жилья в Петербурге

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Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, председатель комиссии по правам потребителей и профессиональной этике Александр Гиновкер оценил, как изменятся цены на аренду квартир в ближайшее время.

По словам Александра Гиновкера, рост цен на жилье вызовет приезд в Северную столицу студентов высших и средне-специальных учебных заведений. При этом самой большой популярностью у таких нанимателей будут пользоваться комнаты в коммуналках и большие квартиры.

По его оценке, цена аренды вырастет в конце августа примерно на 10 процентов, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что эксперты по недвижимости фиксируют оживление на рынке долгосрочной аренды. При этом отмечается что собственники недвижимости ведут себя сдержанно в связи с большой конкуренцией. В течение двух месяцев стоимость аренды квартир вырастет, однако на динамику напрямую влияет накопленный объем предложений, передает Nation News.

Чтобы выгодно снять квартиру в Москве, стоит обратить внимание на ТиНАО, а также отдаленные районы Зеленоградского округа. Об этом рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.