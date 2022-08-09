Строительство первых корпусов индустриального парка «Руднево» завершилось

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Возведение первых производственных корпусов индустриального парка «Руднево» завершилось. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Работы по созданию объектов индустриального парка «Руднево» выходят на финальный этап. В строительстве комплекса используют отечественные материалы и высокоскоростные технологии, — заявил он.

По словам Ефимова, скоро здесь начнут работать новые высокотехнологичные производства, которым будут доступны налоговые и таможенные преференции резидентов особой экономической зоны. Кроме того, развитая инфраструктура и удобная локация «Руднево» упростят не только логистику перевозок, но и транспортную доступность для сотрудников.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в технопарке «Руднево» завершили строительство двух производственных корпусов. В ближайшее время оба здания будут введены в эксплуатацию.

Также в «Руднево» достроенные корпуса общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Уточняется, что это первый готовый объект нового технопарка.

В 2023 году на территории района также введут в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ. Уточняется, что в трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств.

В начале августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.