Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Строительство первых корпусов индустриального парка «Руднево» завершилось

Евгений Белоусов
Город
Строительство первых корпусов индустриального парка «Руднево» завершилось
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Возведение первых производственных корпусов индустриального парка «Руднево» завершилось. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Работы по созданию объектов индустриального парка «Руднево» выходят на финальный этап. В строительстве комплекса используют отечественные материалы и высокоскоростные технологии, — заявил он.

По словам Ефимова, скоро здесь начнут работать новые высокотехнологичные производства, которым будут доступны налоговые и таможенные преференции резидентов особой экономической зоны. Кроме того, развитая инфраструктура и удобная локация «Руднево» упростят не только логистику перевозок, но и транспортную доступность для сотрудников.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в технопарке «Руднево» завершили строительство двух производственных корпусов. В ближайшее время оба здания будут введены в эксплуатацию.

Также в «Руднево» достроенные корпуса общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Уточняется, что это первый готовый объект нового технопарка.

В 2023 году на территории района также введут в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ. Уточняется, что в трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств.

В начале августа на Московском урбанистическом форуме прошло открытие интерактивной экспозиции проекта «Индустриальные кварталы». На интерактивном стенде для посетителей доступны несколько активностей: видеоролики и аудиовыставка, интерактивные игры и мастер-классы.

Владимир Ефимов Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте