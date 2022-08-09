«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли»: Володин оценил введенные против России санкции

Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 77 процентов иностранных компаний не стали уходить с российского рынка, несмотря на введенные рядом стран Запада санкции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 9 августа.

— Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6 процента предприятий не стали закрывать свой бизнес в России. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, — уточнил он.

Володин добавил, что санкционная политика западных стран привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. По его словам, зарубежные компании не планируют покидать российский рынок. Данное решение лишит их перспективы вернутся в Россию и понесет определенные издержки, отметил политик в своем Telegram-канале.

Накануне кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс выразил мнение, что лидеры европейских стран ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России. На своей странице в социальных сетях политик отметил, что такое поведение очень похоже на шизофрению.