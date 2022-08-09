Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли»: Володин оценил введенные против России санкции

Александр Афонин
Политика
«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли»: Володин оценил введенные против России санкции
Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 77 процентов иностранных компаний не стали уходить с российского рынка, несмотря на введенные рядом стран Запада санкции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 9 августа.

— Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6 процента предприятий не стали закрывать свой бизнес в России. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, — уточнил он.

Володин добавил, что санкционная политика западных стран привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. По его словам, зарубежные компании не планируют покидать российский рынок. Данное решение лишит их перспективы вернутся в Россию и понесет определенные издержки, отметил политик в своем Telegram-канале.

Накануне кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс выразил мнение, что лидеры европейских стран ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России. На своей странице в социальных сетях политик отметил, что такое поведение очень похоже на шизофрению.

Санкции Вячеслав Володин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте