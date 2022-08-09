Москвичам рассказали, каких птиц-путешественников можно встретить летом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На столичных природных территориях в разные времена года можно увидеть около 270 видов птиц, около 100 из которых встречаются только летом. Об этом рассказала специалист ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева.

— Летом в наших широтах и севернее пропитания гораздо больше, чем на юге. Особенно это касается мелких воробьиных птиц, которые выкармливают свое потомство насекомыми. Чтобы вырастить птенцов — а у каждой пары птиц это шесть, семь, восемь ртов, иногда даже больше, — им нужны более богатые кормом места, и это повод улететь, — рассказала она.

Эксперт также отметила, что световой день в наших широтах летом намного дольше, чем даже на побережье Черного моря. Помимо этого, пернатые стараются вернуться в те места, где появились на свет, пояснила Подвинцева.

Она добавила, что из небольших птичек весом менее 10 граммов в Москве гостят пеночка, королек крапивник и другие. Их сложно заметить, так как они предпочитают обустраивать гнезда в густых зарослях.

На прудах и озерах московских лесопарков изредка селятся крупные перелетные красноголовые нырки и кормятся серебристые чайки. А кряквы обитают на всех крупных водоемах столицы.

Также в лесопарках можно встретить представителя хищников пустельгу — маленького сокола, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Несколько дней назад на территории природного комплекса № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории» была замечена ушастая сова. Птица занесена в Красную книгу Москвы.