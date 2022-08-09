Площадку для выгула собак открыли во дворе на Дубравной улице

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Россия, Москва, Дубравная улица, 48к1 Карта всех событий

Новая площадка для выгула собак появилась во дворе на Дубравной улице в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Уточняется, что площадка, расположенная возле дома 48, корпус 1, стала первым в районе современным местом для выгула собак. На ней установлены тренажеры и все необходимое для выгула питомцев.

Проект «Питомцы в Москве» действует с прошлого года в рамках программы «Мой район». Он предусматривает новые стандарты для площадок. В них включены тренажеры для собак разных размеров, а также сочетание газонного и резинового покрытий, двойной вход с тамбуром и деление на участки — для бега и дрессировки.

Хозяева питомцев могут воспользоваться мягкими скамейками и урнами для отходов. Все конструкции изготовлены по передовым технологиям из переработанных материалов. Некоторые локации обустраиваются на пустырях с нуля, а другие — на месте старых площадок, которые полностью реконструируются, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном Комитете ветеринарии рассказали о главных правилах выгула животных для владельцев.