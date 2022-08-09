Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Площадку для выгула собак открыли во дворе на Дубравной улице

Анастасия Колоскова
Город
Площадку для выгула собак открыли во дворе на Дубравной улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Дубравная улица, 48к1 Карта всех событий

Новая площадка для выгула собак появилась во дворе на Дубравной улице в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Уточняется, что площадка, расположенная возле дома 48, корпус 1, стала первым в районе современным местом для выгула собак. На ней установлены тренажеры и все необходимое для выгула питомцев.

Проект «Питомцы в Москве» действует с прошлого года в рамках программы «Мой район». Он предусматривает новые стандарты для площадок. В них включены тренажеры для собак разных размеров, а также сочетание газонного и резинового покрытий, двойной вход с тамбуром и деление на участки — для бега и дрессировки.

Хозяева питомцев могут воспользоваться мягкими скамейками и урнами для отходов. Все конструкции изготовлены по передовым технологиям из переработанных материалов. Некоторые локации обустраиваются на пустырях с нуля, а другие — на месте старых площадок, которые полностью реконструируются, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном Комитете ветеринарии рассказали о главных правилах выгула животных для владельцев.

Район Митино Животные Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте