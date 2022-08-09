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Загрутдинов: Новое здание детской поликлиники в Восточном Бирюлеве готово наполовину

Александр Афонин
Город
Загрутдинов: Новое здание детской поликлиники в Восточном Бирюлеве готово наполовину
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Лебедянская улица, 33 Карта всех событий

Готовность детской поликлиники в столичном районе Бирюлево Восточное оценивается в 50 процентов. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Продолжается строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Бирюлево Восточное по адресу улица Лебедянская, владение 33. Готовность медицинского учреждения составляет 50 процентов. В настоящее время ведутся работы по устройству фасада, остеклению и устройству наружных сетей, — сказал он.

Отмечается, что здание возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Так, больницу оборудуют всеми необходимыми кабинетами для приема пациентов, зонами комфортного ожидания и так далее.

Фасады поликлиники выполнят из стеклофибробетона, а панели будут двух типов — с рельефом и гладкие. Козырек и стены будут окрашены в салатовый цвет. Стойки регистрации, вывески, указатели, зоны ожидания и кабинеты врачей оформят в едином стиле.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что новый Лечебно-диагностический комплекс им. А. С. Логинова Московского клинического научно-практического центра достроят в этом году. Готовность лечебного учреждения составляет 87 процентов.

Строительство Район Бирюлево Восточное Рафик Загрутдинов Больницы
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