Новый Лечебно-диагностический комплекс им. А. С. Логинова готов на 87 процентов

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Новый Лечебно-диагностический комплекс им. А. С. Логинова Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) достроят в этом году. Готовность лечебного учреждения составляет 87 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов:

— В помещениях комплекса началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных. Продолжаются работы по благоустройству территории.

Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова был создан в 2013 году на базе Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии и городской клинической больницы № 60. Сегодня центр является одним из шести ведущих онкологических стационаров Москвы, при этом располагается в устаревших лечебных корпусах 1950–1970-х годов постройки, площадь которых недостаточна для оказания медицинской помощи по современным стандартам.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны, — добавил Рафик Загрутдинов.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы. Онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации — в одном месте.

В медицинском учреждении установят современное медицинское оборудование: три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты и др.

Для пациентов, их родственников и медицинского персонала в клинике создадут максимально комфортные условия пребывания и работы. В палатах стационара разместят многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала. Их также оборудуют системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом.

Поговорить с врачами и психологами можно будет в специальных комнатах, а отдохнуть и подождать — в уютных зонах ожидания.