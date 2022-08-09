Число вакансий в Подмосковье увеличилось в 1,5 раза

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Количество вакансий в регионе увеличилось в 1,5 раза с начала года. В начале года для соискателей было доступно 67 тысяч вакансий. В настоящее время представлено 102 тысячи вакансий, передает РИАМО.

В министерстве социального развития Подмосковья отметили, что в регионе успешно сдерживается рост безработицы и на сегодняшний день он составляет 0,52 процента. Власти региона уделяют повышенное внимание созданию новых рабочих мест.

Сообщается, что в среднем на одного безработного приходится по пять вакансий.

Кроме того, власти региона активно работают над увеличением дохода жителей Московской области.

В Подмосковье лидерами по числу запросов стали вакансии специалистов разного профиля. Жители региона заинтересованы в трудоустройстве на должность специалиста в страховой сфере, торговле и госсекторе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

У россиян старше 60 лет нет серьезных проблем с трудоустройством, но для этого человеку необходимо иметь должную квалификацию. Такое мнение высказали hr-эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой».