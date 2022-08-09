Прокуратура выдвинула обвинение директору управляющей компании дома в Электростали

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Прокуратура города Электросталь выдвинула обвинение в отношении директора управляющей компании. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 9 августа.

Руководителя конторы обвинили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Следователи считают, что обвиняемый с 1 ноября 2021 по 23 февраля 2022 не предпринимал достаточных мер для обеспечения безопасности жителей дома в городе Электросталь. Директор управляющей компании не организовал работ по очистке снега с крыши. В результате чего 23 февраля масса льда сорвалась с кровли здания и упала на малолетнего мальчика. Ребенку получил травмы, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в Электростальский городской суд на рассмотрение.

В Химках произошел похожий случай: 4 февраля в городе на мальчика упал снег с крыши. Ребенку были нанесены травмы. 27 мая Подмосковная прокуратура направила уголовное дело, возбужденное в отношении менеджера управляющей компании, в суд.