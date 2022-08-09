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Родителей троих детей, которых нашли в квартире-свалке в Подольске, привлекли к ответственности

Степан Жирнов
Происшествия
Родителей троих детей, которых нашли в квартире-свалке в Подольске, привлекли к ответственности
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Подольск, Пионерская улица Карта всех событий

Родителей троих детей из Подольска, которых полиция нашла в квартире-свалке, привлекли к административной ответственности. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области во вторник, 9 августа.

В отношении горе-родителей составили административный протокол по статье «Неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Пару поставили на профилактический учет, чтобы контролировать обстановку в семье.

Сотрудники полиции 29 июля обнаружили троих детей в квартире-свалке в доме на Пионерской улице. Старшему — 12 лет, остальным — четыре и два. Семья проживала в антисанитарных условиях: по всей квартире были разбросаны грязные вещи, ползали тараканы, а в воздухе чувствовался едкий запах дыма и алкоголя.

Из-за недопустимых для проживания детей условий полиция доставила детей в медицинское учреждение Подольска.

В понедельник, 8 августа, появилась информация, что злополучную квартиру снимает отец семейства по месту работы, а семья проживает в Воскресенске.

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