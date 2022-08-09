«Не мог видеть, слышать и ходить»: Кутчер рассказал о перенесенном васкулите

Кадр из фильма «Джобс: Империя соблазна»

Два года назад известный американский актер Эштон Кутчер перенес редкое аутоиммунное заболевание васкулит. Из-за болезни он перестал видеть, слышать и стоять на ногах.

Васкулит представляет собой патологию, которая поражает сосуды человека и приводит к воспалению стенок артерий и вен. Заболевание может нанести серьезный вред для здоровья.

— Ты ничего не ценишь, пока у тебя это есть. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь видеть, слышать или ходить снова. Мне повезло, что я остался жив, — сказал он.

Актер отметил, что процесс восстановления у него занял около года. За это время Кутчер пытался извлекать из своего состояния максимум и радоваться жизни такой, какая она есть.

— В минуту, когда ты начинаешь видеть в препятствиях какие-то возможности для себя, жить становится веселее. Вы начинаете скользить по вершине ваших проблем, а не тонуть под ними, — цитирует актера РИА Новости.

До этого фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой обеспокоились состоянием звезды. Прошедшей весной на артистку навалилась критика из-за лишних килограммов. Она начала активно худеть и недавно поделилась результатами в своих соцсетях. Однако ее фото в бикини вызвало тревогу среди поклонников.