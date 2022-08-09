Суд оставил в силе аресты генералов МВД

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Московский городской суд оставил в силе арест помощнику министра иностранных дел РФ генерал-лейтенанту Сергею Умарову, бывшему замначальнику ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майору Ивану Абакумову и начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майору Алексею Семенову. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 9 августа.

— Постановления оставлены без изменений, — сказал собеседник «ВМ».

Рассмотрение жалобы на арест, поступившей от Семенова, проходило 8 августа. Ранее подобные жалобы поступили и от Умарова с Абакумовым. Они были рассмотрены с тем же результатом — остались в силе.

Следствие считает, что с 2016 по 2020 год подсудимые приобрели имущество для личного пользования на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО». Помимо упомянутых выше граждан обвинение выдвинули в адрес судебного пристава Елены Копьевой.

Подробности дела читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».