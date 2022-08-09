Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией

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Странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

— Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, — написала Каллас в Twitter.

Она отметила, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать гражданам РФ визы, несмотря на закрытое авиасообщение со страной. Из-за этого, по словам политика, бремя несут соседи России.

Она потребовала прекращать туризм из России «уже сейчас», передает РИА Новости.

4 августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. Он призвал «повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России».

8 августа с аналогичным заявлением выступил глава финского правительства Санна Марин. Он призвал ограничить туризм из РФ в Финляндии из-за проводимой Россией специальной военной операции на Украине.