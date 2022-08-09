Полиция обвинила Эзру Миллера в краже со взломом в США

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Полиция американского штата Вермонт предъявила актеру Эзре Миллеру обвинение в краже со взломом. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

— В результате расследования, включавшего разбор видеозаписей с камер наблюдения и заявлений, была найдена вероятная причина для предъявления Эзре М. Миллеру обвинения в совершении кражи со взломом в нежилом помещении, — говорится в сообщении.

В начале июня американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете в отношении своей бывшей супруги Эмбер Херд. Экс-возлюбленная признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.

Позже Депп заявил, что данное судебное разбирательство изменило его жизнь. По его словам, шесть лет спустя присяжные «вернули ему жизнь». Именитый актер добавил, что главной целью возбуждения дела было раскрытие правды, независимо от итогового приговора.