«Укртранснафта» остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

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Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» 4 августа остановил прокачку нефти из России по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил пресс-секретарь, советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, причина остановки прокачки нефти заключается в невозможности для России проводить оплату за транзит в санкционных условиях.

— При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается, — цитирует Демина РИА Новости.

Основная цель нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) — лишить Россию доходов с продажи нефти. Однако из-за европейских санкций мировые цены на нефть возрастут, вследствие чего доходы нашей страны в худшем случае останутся примерно такими же даже при уменьшении общих объемов экспорта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя шестой пакет санкций ЕС.