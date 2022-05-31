Эксперт объяснил, почему эмбарго ЕС на нефть не повлияет на доходы России

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Основная цель нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) — лишить Россию доходов с продажи нефти. Однако из-за европейских санкций мировые цены на нефть возрастут, вследствие чего доходы нашей страны в худшем случае останутся примерно такими же даже при уменьшении общих объемов экспорта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя шестой пакет санкций ЕС.

В очередном санкционном пакете ЕС есть пункт о запрете на импорт российской нефти через порты. Предполагается, что эта мера затронет 75 процентов поставляемой из России в Европу нефти. Эмбарго будет частичным, так как на поставки топлива по нефтепроводу «Дружба» оно не распространится. Через указанный трубопровод Россия по-прежнему сможет поставлять нефть в Венгрию, Словакию и Чехию. Издание Bloomberg оценило ущерб России из-за нефтяного эмбарго в 22 миллиарда долларов.

По словам собеседника «ВМ», в настоящее время рано говорить о серьезных потерях нефтяных доходов из-за европейского эмбарго, так как Россия сможет компенсировать их сменой рынков сбыта.

— По опыту марта–мая можно сказать, что частично это уже произошло, — говорит Юшков. — Как только европейские компании стали отказываться от покупки российский нефти, предназначенные им объемы ушли на азиатские рынки. В частности, свои закупки увеличили Китай и Индия. Индия и вовсе за первый квартал этого года приобрела больше российской нефти, чем за весь предыдущий год вместе взятый.

В результате импортных ограничений ЕС российские производители нефти были вынуждены сократить добычу, что в свою очередь привело к росту цен на топливо на мировых рынках, отмечает эксперт. Даже продавая нефть в Азию с дисконтом и сокращая общий объем экспорта, Россия все равно компенсировала убытки от падения поставок в ЕС. Таким образом, на практике оказывается, что первоначальная цель европейских санкций не работает, обращает внимание Юшков:

— С какой целью вводились санкции (связанные с импортом российской нефти — прим. «ВМ»)? Они вводились для того, чтобы доход России уменьшился. В этом смысле санкции ЕС оказались неэффективными, потому что Россия будет зарабатывать примерно столько же за счет поставок в Азию и роста цен на нефть.