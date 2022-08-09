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Девушка пострадала от взрыва петарды в Чертаново

Степан Жирнов
Происшествия
Девушка пострадала от взрыва петарды в Чертаново
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Девушка пострадала от взрыва петарды в Москве. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По информации СК, инцидент произошел вблизи жилых домов по Чертановской улице. Травмы от взрыва пиротехники получила 15-летняя девушка.

В сообщении говорится, что врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой.

По словам Ивановой, следователи проводят по факту происшествия доследственную проверку: опрашивают родителей и участников инцидента.

В начале года, 11 января, появилась информация о том, что дети намеренно бросили несколько петард в семью с детьми.

Следственный комитет Москва Дети Подростки Пиротехника
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