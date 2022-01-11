Подростки кинули петарду в семью с детьми на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Полубоярова Карта всех событий

На юго-востоке столицы заметили компанию подростков, которая намеренно кидает на улице петарды в людей. Историю пострадавшей местной жительницы и ее семьи опубликовали в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы».

Женщина рассказала, что шла домой по улице Маршала Полубоярова с супругом и двумя детьми двух и девяти лет, когда увидела школьников, которые бросали петарды в сторону прохожих. Местная жительница и ее муж сделали замечание подросткам, после чего компания запустила пиротехнику в сторону их детей.

— Мы прошли и они тут же кинули вторую петарду в нашу сторону. Младшая дочь была на руках у мужа. Она испугалась. Муж крикнул на них, и они побежали через дорогу. Когда я подбежала, подростки акцентировали, что они несовершеннолетние и что им взрослый ничего не может сделать. Они будут калечить других морально и физически безнаказанно! — возмутилась автор.

Женщина приложила видео, на котором слышно перепалку с подростками. Пользовательница с негодованием отметила, что молодые люди даже не подумали извиниться за свое поведение.

Поступок школьников вызвал негодование у пользователей. Женщине порекомендовали обратиться в полицию, напомнив, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, а до этого за поведение хулиганов обязаны отвечать их родители.

Петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка в Химках. В новогоднюю ночь юноша пытался запустить петарду, но та взорвалась у него в руках. В результате инцидента подросток был госпитализирован. Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.