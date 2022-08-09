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Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен более чем на 75 процентов

Лала Манушакян
Город
Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен более чем на 75 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице с начала года было возведено более 3,5 миллиона квадратных метров жилых построек, а также введено в эксплуатацию 6,3 миллиона различной недвижимости, что составило более 75 процентов от годового плана. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 9 августа.

— За первые семь месяцев года на территории города построено и введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, уже к августу более чем на 75 процентов выполнен годовой план по вводу жилья в Москве, — подчеркнул Бочкарев.

Он также добавил, что в данный момент в городе эксплуатируется уже 37 объектов культуры, спорта, здравоохранения и образования. Кроме этого, с начала года используются 14 торгово-деловых комплексов, пять гостиниц на 141,6 тысячи квадратных метров, а также объекты промышленного производства общей площадью 51,6 тысячи квадратных метров.

Такое развитие инфраструктуры города, как уточняется, позволяет создавать современную и качественную городскую среду, которая отличается многофункциональностью и разнообразием.

До этого глава строительного департамента сообщил, что в Москве одновременно идет строительство и реконструкция шести электродепо для обслуживания и ремонта поездов метрополитена.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Инфраструктура
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