Андрей Бочкарев: Москва сэкономила на экспертизе строительных проектов более 35 миллиардов рублей

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Экспертиза проектно-сметной документации помогла сэкономить 35,34 миллиарда рублей бюджетных средств с начала года. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в 2022 году экспертиза позволила снизить общую стоимость строительства объектов на 15,7 процента.

Бочкарев добавил, что средства, которые удалось сэкономить, могут быть направлены на возведение новых объектов в Москве.

Заммэра подытожил, что за последние 11 лет экспертиза проектов по государственному заказу дала возможность сэкономить 1,22 триллиона рублей.

До этого глава Стройкомплекса рассказал, что с начала 2022 года в Москве возвели 37 зданий школ и детских садов, медицинских учреждений, а также спортивных и культурных объектов. Он уточнил, что в текущем году в столице возвели 20 школ и детсадов, пять медучреждений, девять объектов спорта и три культурных объекта. Бочкарев подытожил, что на протяжении 11 лет в городе уделяют большое внимание развитию спортивной, культурной, образовательной и медицинской инфраструктуры.