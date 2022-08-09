Инфекционист пояснил, нужно ли проходить обследование перед прививкой от COVID-19

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Желающих привиться от коронавируса стало меньше, рассказал доктор медицинских наук, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

Он напомнил о необходимости своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции, так как появляются новые разновидности вируса.

Также ученый объяснил, нужно ли проходить дополнительное обследование перед прививкой от COVID-19.

— Вас обязательно должен посмотреть доктор. Часто это лечащий или участковый врач, который хорошо знаком с вашим состоянием здоровья. Он посмотрит, есть ли у вас противопоказания и примет решение, — пояснил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Введение на территории России коронавирусных ограничений на данный момент времени не требуется. Ситуация с COVID-19 в стране стабильна и находится под контролем. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Nation News.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом.