Более 700 жителей Западного Дегунина начнут переезжать в новостройки по реновации

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Россия, Москва, Талдомская улица, 1 Карта всех событий

До конца года 720 жителей трех старых домов столичного района Западное Дегунино начнут переезд по программе реновации. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что горожане переедут в новостройку по адресу Талдомская улица, владение 1.

— Дом ввели в эксплуатацию в конце июля. Сейчас идут работы по приемке квартир и их проверке на соответствие стандартам отделки и благоустройства, — рассказал Левкин.

По его словам, дом включает в себя два корпуса с подземной парковкой. На первых этажах откроются коммерческие объекты, помещения для которых оформлены витражным остеклением.

Всего на территории района предстоит расселить 45 домов по программе реновации. При этом 44 из них демонтируют, а один, представляющий архитектурную и историческую ценность, сохранят и реконструируют, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в следующем году планируется ввести в эксплуатацию новостройку по программе реновации в Можайском районе столицы. Отмечается, что здание будет рассчитано на 190 квартир: 51 однокомнатную, 105 двухкомнатных и 34 трехкомнатных.