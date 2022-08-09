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На МКАД грузовик съехал в кювет

Степан Жирнов
Происшествия
На МКАД грузовик съехал в кювет
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

На 33-м километре Московской кольцевой автодороги грузовой автомобиль съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 9 августа.

По данным пресс-службы, фура вылетела с дороги из-за столкновения с ограждением дорожных работ. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», затруднения движения нет.

В воскресенье, 2 августа, на 21-м километре МКАД после столкновения с грузовиком загорелся бензовоз.

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