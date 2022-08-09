Дорогу к возведенным по реновации домам построят в Митине

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино Карта всех событий

Строительство дороги к домам, возведенным по программе реновации жилья, началось в районе Митино. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщику — Московскому фонду реновации — выдано разрешение на строительство дороги протяженностью около 500 метров, которая соединит Парковую улицу с Путилковским шоссе. Также обустроят парковочные места и разворотную площадку, — заявил он.

По словам Войстратенко, сейчас на Парковой улице находится несколько стартовых площадок, где строят дома по программе реновации. Более того, одна из новостроек уже введена в эксплуатацию.

Всего планируется возвести целый квартал с жильем и сопутствующей комфортной городской инфраструктурой. Так, на территории вокруг домов и на новой дороге будут учтены принципы безбарьерной среды.

На дороге шириной около семи метров строителям предстоит установить дорожные знаки и ограждения, нанести на нее разметку и организовать нерегулируемые пешеходные переходы. Территория вокруг дороги будет благоустроена и озеленена, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Три многоквартирных жилых дома, возведенных по программе реновации, в июле этого года были поставлены на кадастровый учет в двух районах Восточного административного округа (ВАО).

Новостройки появились в Косино-Ухтомском районе на улице Каскадной и в Восточном районе на улице 9 Мая. Общая площадь реновационных квартир составила почти 56 тысяч квадратных метров. Во всех домах первый этаж нежилой, оформлен витражным остеклением и предназначен для размещения объектов социальной инфраструктуры.