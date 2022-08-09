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The Guardian: Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК с поста

Евгений Белоусов
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The Guardian: Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК с поста
Фото: flickr/european_parliament

Правящая национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» резко ужесточила свою позицию по отношению к Брюсселю. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает The Guardian.

— Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око, — заявил генсек партии Кшиштоф Соболевский.

Уточняется, что это произошло из-за отказа Еврокомиссии (ЕК) выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией. Соболевский подчеркнул, что если Польше не выделят необходимую сумму, она подаст в суд на Брюссель и наложит вето на все инициативы Евросоюза.

Он также пригрозил сместить с поста главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

До этого Польша и Венгрия отказались голосовать за план добровольного снижения спроса на газ в Европейском союзе с возможностью обязательного сокращения.

В конце июля Верховная рада Украины приняла законопроект, уравнивающий поляков в правах с украинцами. Теперь поляки смогут легально находиться на территории Украины без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина.

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