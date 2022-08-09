«Надирается»: Кушанашвили рассказал об алкоголизме Волочковой

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Российская балерина Анастасия Волочкова злоупотребляет алкоголем, заявил журналист Отар Кушанашвили.

По словам телеведущего, он уважает звезду и понимает как ей тяжело живется.

— Что она делает? Надирается. Она выработала свою стратегию. Но эта стратегия не применима к каждому. Я восхищаюсь ею. Отношусь я к ней тепло, хорошо, потому что понимаю, каково ей приходится, — подчеркнул он.

При этом журналист рекомендовал не брать пример с Волочковой, передает Пятый канал.

До этого сама балерина ответила на обвинения в алкоголизме. По ее словам, если не пить просекко с клубникой и не курить хороший кальян, то это будет прямым путем в психиатрическую больницу. При этом звезда подчеркнула, что алкоголь и балет нельзя совмещать, а она ежедневно проводит время на репетициях по несколько часов, следовательно, если бы артистка страдала алкоголизмом, то не смогла бы заниматься.

Кроме того, Волочкова рассказала о проблемах с законом, связанных с долгом по счетам за ее квартиру в Санкт-Петербурге. Балерина подчеркнула, что если у нее и есть задолженность по счетам за квартиру, то она «осознанная».