Собянин рассказал о подготовке к новому учебному году в Москве

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Правительство Москвы тщательно проверяет строительную готовность объектов, которые должны быть введены и в новом учебном году принять детей. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— С начала года мы уже сдали больше 20 образовательных зданий — школ и детских садов. До 1 сентября предстоит сдать 20 образовательных центров, до конца года — еще 22. То есть порядка 60 детских садов и школ будет сдано, — заявил он.

По словам Собянина, в течение ближайших лет будет построено еще более 100 зданий, большая часть которых будет на территории Новой Москвы. Всего с 2011 года в столице было построено 346 детских садов и 142 школы.

— Не менее важно, чтобы школы и садики были уютными и современными. Недавно мы приняли новый стандарт строительства. Новые школы строятся по индивидуальному дизайну, с применением энергосберегающих технологий, — подчеркнул мэр.

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Практически все новые классы в зданиях оборудованы раздвижными перегородками для трансформации пространства. Также в них есть все для гармоничного развития детей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Собянин сообщил, что за последние годы на территории столичного района Некрасовка специалисты возвели 17 детсадов и школ. По словам мэра, в настоящее время на стадии строительства находятся еще шесть объектов.