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Один человек погиб после взрыва на аэродроме Саки в Крыму

Лейла Алиева
Происшествия
Один человек погиб после взрыва на аэродроме Саки в Крыму
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В результате взрыва в районе поселка Новофедоровка в Крыму погиб один человек. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана, — отметил он.

По словам Аксенова, ситуация в настоящее время локализована и находится под контролем. При этом общей эвакуации нет, но будут отселены жители близлежащих домов. На данный момент осуществляется обход и определяются масштабы ущерба, написал глава республики в своем Telegram-канале.

В районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. По словам заместителя главы администрации Сакского района Виктории Казьмировой, взрыв произошел на аэродроме, в результате чего были выбиты все стекла. Также в Минздраве Крыма сообщили, что к месту происшествия направлены бригады скорой помощи и санавиация.

Позже стало известно о пяти пострадавших, включая ребенка. Они были доставлены в Сакскую районную больницу, им оказали медицинскую помощь. При этом четверо из них уже отпущены домой, еще один находится в операционной.

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