Депутат МГД Орлов: Продление МСД до трассы М12 поспособствует развитию экономики столицы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Продление Московского скоростного диаметра (МСД) до федеральной трассы М12 Москва — Казань поспособствует развитию экономики в стране. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Транспортная система играет в экономике ту же роль, что кровеносная система в организме человека. Кровь доставляет к нашим органам кислород, а по дорогам перевозят товары, материалы, пассажиров. Поэтому повышение связанности между регионами, продление такой наисовременнейшей магистрали, как Московский скоростной диаметр, до федеральной трассы Москва — Казань — событие выдающееся, — отметил он.

Депутат также добавил, что благодаря новой трассе время в пути сократится, а также образуется новая вылетная магистраль, которой будут пользоваться десятки и сотни тысяч жителей мегаполиса. Уточняется, что завершить строительство нового участка планируется в сентябре этого года, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительство МСД позволит москвичам быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М11 до Санкт-Петербурга и М12 до Казани.