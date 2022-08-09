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Силы ЛНР взяли под контроль завод Knauf Gips в промзоне Соледара

Геннадий Юркевич
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Силы ЛНР взяли под контроль завод Knauf Gips в промзоне Соледара
Фото: Минобороны РФ

Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) полностью овладела ситуацией на площади завода Knauf Gips в промзоне города Соледара в Донецкой народной республике, контролируемой армией Украины. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

— Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода Knauf Gips на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города, — приводит слова Киселева агентство.

Он добавил, что 6-й казачий полк сумел занять часть территории завода и отбить контратаки ВСУ. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко отмечал, что первые улицы возле завода находятся под огневым контролем союзников.

До этого сообщалось, что подразделения ДНР и ЛНР при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледаре в районе завода Knauf.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции.

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