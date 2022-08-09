Политолог Журавлев: Муниципальные выборы депутатов определяют комфорт жизни москвичей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выборы муниципальных депутатов пройдут в столице с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», в чем важность выборов для жителей столицы.

По его словам, муниципальные депутаты могут эффективно решать конкретные задачи и проблемы горожан.

— Московские муниципальные выборы — очень значимый вопрос. Основные социальные вопросы (например, организация школ или магазинов) — это вопросы муниципальной власти. С этого уровня конкретные задачи гораздо лучше видны, — заявил Журавлев.

Политолог отметил, что выборы муниципальных депутатов определяют комфорт жизни москвичей.

— Более того, конкретные проблемы отдельно взятого жителя на муниципальном уровне решаются лучше всего. Муниципальные выборы определяют комфорт жизни граждан. В Москве это особенно важно. Здесь есть нужные ресурсы. Кого люди изберут муниципальными депутатами, от того и будет зависеть, как они будут жить, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Напомним, что в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов» в столице пройдет розыгрыш более 600 тысяч призов среди горожан, принявших участие в онлайн-выборах муниципальных депутатов. Жители столицы получат возможность выиграть один из 100 автомобилей или 3, 4, 5 либо 10 тысяч призовых баллов. Баллы можно будет потратить на различные покупки и оплату услуг.