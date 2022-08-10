Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Японское правительство ушло в отставку в полном составе. Об этом в среду, 10 августа, сообщило агентство «Киодо».

Кабинет министров начал специальное заседание в 11:30 по местному времени (05:30 мск).

Состав нового кабмина Японии под началом премьер-министра Фумио Кисиды станет известен в ближайшее время.

Планировалось, что перестановки в правительстве пройдут в начале сентября, но Кисида принял решение провести их сейчас, так как намерен более активно продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма». Также причинами изменений стали увеличение цен на продовольствие и топливо и подготовка к сессии парламента, передает РИА Новости.

8 августа министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио намерен сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1».

Заявление было сделано в ответ на указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, вступает в силу запрет на сделки с принадлежащими недружественным странам долями. Уточняется, что ограничение касается и проекта «Сахалин-1».