Около 300 кустов конопли сожгли полицейские в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции сожгли около 300 кустов дикорастущей конопли в Чехове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 10 августа.

В Подмосковье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак», в рамках которого полицейские ищут и уничтожают незаконные посевы мака, конопли и других растений, которые могут быть использованы для изготовления наркотиков.

— Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Чехов в ходе рейда обнаружен участок с дикорастущей коноплей площадью 12 соток, — рассказала Петрова, — По результатам исследования изъятые образцы растений являются наркотическим средством – марихуаной.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Найденную коноплю полицейские скосили и сожгли. Всего было ликвидировано около 300 кустов.

19 июля у жителя подмосковного Реутова изъяли около 70 килограмм конопли.