Бирюков сообщил о готовности к отопительному сезону 90 процентов тепловых сетей Москвы

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К новому отопительному сезону готовы 90 процентов тепловых сетей. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону 90 процентов магистральных и разводящих тепловых сетей. Все работы идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — к 1 сентября, — отметил он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты проводят на тепловых сетях гидравлические и температурные испытания. Они начинаются после завершения отопительного сезона и становятся причиной временного отключения горячего водоснабжения.

Заммэра отметил, что мероприятия направлены на выявление потенциально ненадежных участков сетей и их оперативное восстановление.

В общей сложности испытания будут проведены на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, свыше 34 тысяч из которых жилые дома, уточнил Бочкарев.

Он подчеркнул, что специалисты также проводят профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.