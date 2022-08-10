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Компании MOL и Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из России через Украину

Александр Афонин
В мире
Компании MOL и Slovnaft самостоятельно оплатили транзит нефти из России через Украину
Фото: Depositphotos

Венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно провели оплату транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило издание Portfolio в среду, 10 августа.

— Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны, — цитируют сообщение «Известия».

С аналогичным заявлением выступила компания Slovnaft. Представители предприятия отметили, что перевод денег за транзит уже выполнен.

Накануне компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по нефтепроводу «Дружба». Уточняется, что у предприятия достаточно резервов на несколько недель.

До этого советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» 4 августа остановил прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. По его словам, причина остановки заключается в невозможности для России проводить оплату за транзит в санкционных условиях.

Нефть Венгрия дружба
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