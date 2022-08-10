Назван самый криминальный округ Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

В САО зафиксирован наибольший рост преступности с начала года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 10 августа.

Как говорится в сообщении ведомства, за последние семь месяцев в столице зафиксировали 82 503 преступления, что на 2,6 процента меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Самое большое снижение количества преступлений в процентном соотношении случилось в Южном административном округе: за отчетный период там произошло 8142 правонарушения, что на 11,4 процента меньше, чем за первые семь месяцев 2021 года.

Но не во всех округах зафиксировано снижение количества преступлений. Так, в САО зафиксирован наибольший рост преступности — 9,4 процента. Всего в округе зарегистрировано 8007 нарушений закона.

По данным Telegram-канала «Прокуратура Москвы», количество преступлений, связанных с информационными технологиями, снизилось на 21 процент.

Меньше стало и грабежей, например, с банковского счета украли на 39 процентов меньше раз, чем за тот же период в прошлом году.

Однако за первые семь месяцев 2022 года стало немного больше нарушений правил дорожного движения. Рост составил один процент. Также ДТП стали чаще заканчиваться летальными исходами. Таких случаев зафиксировано 89, что больше чем в прошлом году на 12,7 процента.

10 августа Госавтоинспекция рассказала, что за ночь в Москве под колеса автомобиля попали три ребенка.