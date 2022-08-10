Психолог назвала четыре секрета долголетия
Психолог Александра Метальникова назвала четыре секрета долголетия.
Она отметила, что для начала стоит поставить себе цель и понять, почему вы хотите прожить так долго.
— Тело — система целеориентированная. Если у человека будут подлинно интересные, глубокие, важные в ощущениях, достойные по уровню задачи, к тому же приносящие благо всему человечеству, уж будьте уверены, тело само выведет вас на информацию о том, как питаться правильно, поднимет в шесть утра и поставит под холодный душ, — рассказала она в комментарии Общественной Службе Новостей.
Также необходимо получить базовые знания по правильному питанию и физическим нагрузкам.
Третий шаг — сформировать правильное мировоззрение. Несчастные, злые, обиженные и страдающие люди никогда не живут долго.
Кроме того, она посоветовала наслаждаться жизнью и радоваться мелочам.
Первое место в мире по числу долгожителей занимает Япония. Такая тенденция объясняется низким уровнем заболеваемости атеросклерозом.
Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александр Пурига отметил, что низкая заболеваемость атеросклерозом связана с рационом японцев. В меню преобладают растительная пища, рыба, обязательны яйца.