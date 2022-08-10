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Психолог назвала четыре секрета долголетия

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог назвала четыре секрета долголетия
Фото: pixabay.com

Психолог Александра Метальникова назвала четыре секрета долголетия.

Она отметила, что для начала стоит поставить себе цель и понять, почему вы хотите прожить так долго.

— Тело — система целеориентированная. Если у человека будут подлинно интересные, глубокие, важные в ощущениях, достойные по уровню задачи, к тому же приносящие благо всему человечеству, уж будьте уверены, тело само выведет вас на информацию о том, как питаться правильно, поднимет в шесть утра и поставит под холодный душ, — рассказала она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Также необходимо получить базовые знания по правильному питанию и физическим нагрузкам.

Третий шаг — сформировать правильное мировоззрение. Несчастные, злые, обиженные и страдающие люди никогда не живут долго.

Кроме того, она посоветовала наслаждаться жизнью и радоваться мелочам.

Первое место в мире по числу долгожителей занимает Япония. Такая тенденция объясняется низким уровнем заболеваемости атеросклерозом.

Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александр Пурига отметил, что низкая заболеваемость атеросклерозом связана с рационом японцев. В меню преобладают растительная пища, рыба, обязательны яйца.

секреты долголетия долголетие Психология
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